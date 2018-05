Corrida Internacional de São Silvestre encerra primeira fase de inscrições

A primeira fase de incrições para a 92º edição da Corrida Internacional de São Silvestre terminou na quinta-feira. Os organizados agora vão analisar as candidaturas para definir se haverá segunda etapa, com prazo final para 30 de novembro.

A capital paulista receberá no dia 31 de dezembro, cerca de 30 mil atletas, que terão o desafio de percorrer 15 km. O trajeto começa na Avenida Paulista e termina em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero. A equipe feminina larga às 8h40 e o time masculino às 9h. Os horários para cadeirantes e atletas com deficiência ainda não foram divulgados.

Os atletas poderão retirar o kit e o chip entre os dias 27, 28 e 29 de dezembro das 9h às 19h, e 30 de dezembro, das 9h às 16h, no Ginásio Estadual Geraldo José de Almeira, em São Paulo.

SÃO SILVESTRINHA

As inscrições para a 23° São Silvestrinha ficam abertas até o dia 20 de novembro. O evento terá um limite de mil inscritos, com taxa no valor de R$ 50, para jovens de 6 a 16 anos. A disponibilidade de vagas poderá ser consultada através do site oficial: www.saosilvestrinha.com.br. A prova está marcada para o dia 17 de dezembro e terá 11 categorias, que variam de acordo com a idade dos participantes.