Costa Rica e Iraque seguem no futebol A Costa Rica venceu a seleção de Portugal, nesta quarta-feira, por 4 a 2 e se classificou para as quartas-de-final do torneio de futebol masculino dos Jogos de Atenas. O resultado eliminou os portugueses. O jogo fechou o Grupo D da competição. O outro classificado do grupo foi o Iraque, que, mesmo perdendo de Marrocos por 2 a 1, garantiu a primeira colocação.