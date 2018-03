Cotidiano inspira apresentação do nado A violência deu lugar para o conturbado cotidiano de uma metrópole na nova coreografia da seleção brasileira de nado sincronizado para o Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona, em julho, e os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto. A técnica Mônica Rosas apresentou o tema às atletas, durante o treinamento desta quinta-feira à tarde na piscina do Fluminense, nas Laranjeiras. Mônica não quis dar entrevista, mas confirmou à Agência Estado a escolha. Na segunda-feira, ela afirmara que havia resolvido não usar o tema da violência por temer que a imagem do Brasil, e em especial a do Rio de Janeiro, ficasse prejudicada no exterior. Apesar da mudança, a violência ainda figurará na apresentação por estar ligada ao cotidiano de uma grande cidade. Da antiga coreografia de rotina técnica, permaneceram os movimentos de socos e, na música, os efeitos de batidas de carros. A música original continuou sendo utilizada, mas foram inseridos novos efeitos. Agora, a campainha de um despertador dá início à apresentação, sendo seguida por buzinas, barulhos de trens, carros e motos acelerando. Anteriormente, eram tiros e explosões. As atletas também usarão o maiô alusivo a muros pichados. Durante o treino desta quinta-feira no Fluminense, tanto a técnica, como sua auxiliar, Roberta Perillier, pareciam satisfeitas com os resultados da coreografia, que deverá receber o nome de ?Metrópole" ou ?Cotidiano". As atletas responderam satisfatoriamente aos estímulos da dupla e também opinaram na elaboração dos novos movimentos. Dentre as simulações da rotina de uma grande cidade, deverão estar o ato de se verificar as horas no relógio (as atletas olham para o pulso), e alusões as constantes filas. Os treinos prosseguem nesta sexta e, na segunda-feira, a delegação embarca rumo à Espanha, onde participa do Meeting Internacional de Barcelona, entre os dias 6 e 8.