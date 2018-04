Cotto nocauteia Kelson no 6º assalto O boxeador porto-riquenho Miguel Cotto, de 23 anos, conquistou o título mundial dos meio-médios-ligeiros (até 63,503 quilos), versão Organização Mundial de Boxe, na madrugada de sábado, ao derrotar o brasileiro Kelson Pinto, de 27 anos, por nocaute no sexto assalto, em combate realizado no Coliseu José Miguel Agrelot, de San Juan, diante de aproximadamente 18 mil torcedores. Cotto torna-se o 50º campeão mundial de Porto Rico, reunindo-se aos lendários Wilfredo Gomez e Wilfred Benitez e a Felix Trinidad, que dia 2 de outubro busca mais um cinturão diante do nicaraguense Ricardo Mayorga. Kelson fracassou na tentativa de conquistar o sétimo título mundial para o Brasil. Acelino ?Popó? Freitas ganhou três cinturões, Éder Jofre faturou dois e Miguel de Oliveira ficou com um. Miguel Cotto segue invicto com 21 vitórias e 17 nocautes, enquanto Kelson perdeu pela primeira vez também em 21 lutas. Demonstrando grande poder nos golpes, Cotto começou no ataque desde o primeiro assalto, quando atingiu várias vezes o brasileiro com boas combinações de golpes, com destaque para os fortes ganchos de esquerda. Kelson foi à lona no segundo e quinto roundes. Aos 2min28 do sexto assalto o combate foi paralisado pelo juiz Robert Ramirez, depois que o córner do brasileiro jogou a toalha. ?Pinto é um grande lutador, mas venceuque teve mais garra. Agradeço ao público pelogrande apoio.?