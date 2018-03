Covardia de Duarte pode valer eliminação O soco desferido no juiz Norberto Polimeno na noite de segunda-feira no Hotel Unique, na preliminar de Peter Venâncio e Marinho, durante o segundo round, pode custar a eliminação do boxe do meio-pesado Marcos Duarte. O atleta será julgado dentro de duas semanas e sua pena mínima será de 18 meses. Polimeno paralisou o combate quando Duarte sofria uma seqüência forte de golpes do carioca Emanuel Davi.