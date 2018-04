Crachá dá acesso total a diretor da entidade O deputado José Rocha (PR-BA) foi um dos parlamentares do movimento contra a instalação da CPI. Acompanhou de perto a contagem e a conferência das assinaturas pela Secretaria-Geral do Senado. Também passou a tarde no Congresso o diretor da CBF Vandenbergue Machado, que, com um crachá que dava acesso ao plenário do Senado, articulou ativamente o enterro da CPI. Foi Machado, por exemplo, quem convenceu o senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) a retirar sua assinatura do requerimento. "Ele me procurou, disse que o Ricardo Teixeira estava preocupado. Eu fiquei sensibilizado e resolvi aceitar o pedido dele", explicou o parlamentar ao Estado. "O futebol não precisa de CPI. Seria um palco político. Não é o momento oportuno por causa da Copa de 2014'''', argumentou Rocha, repetindo o velho bordão dos parlamentares contrários às CPIs. "A gente sabe como começa, mas não sabe como acaba." Quem também trabalhou contra a CPI foi o PT. A senadora Ideli Salvatti, líder do bloco de apoio ao governo, disse que "as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público já são suficientes." O PT teve 13 deputados que assinaram o pedido de instalação da CPI e depois voltaram atrás. Hoje, o Corinthians é alvo de investigalções da Justiça Federal, do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Federal e da Polícia Civil de São Paulo. Há denúncias de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, estelionato e sonegação fiscal. O produrador José Reinaldo Guimarães Carneiro, do MP paulista, lamentou a morte da CPI. "Os investimentos que uma Copa trará para o Brasil são todos bem-vindos. Mas não ao preço de calar nossas instituições, que já são consolidadas", declarou. "Desse jeito, é melhor que não haja Copa no Brasil."