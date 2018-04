Craque admite ficar após a Copa

Neymar retribuiu com um gol, uma assistência e jogadas de efeito o carinho que recebeu dos mais de 12 mil torcedores que compareceram à Vila Belmiro ontem. E, ao sair de campo, admitiu a possibilidade de continuar no clube após a Copa do Mundo, quando terminará seu contrato.

"Dá para ficar, sim", disse Neymar, em resposta à pergunta que um conselheiro fez ao presidente em exercício Odílio Rodrigues na última reunião do Conselho Deliberativo. "Mas está um pouco longe ainda. Vou manter a calma e nós temos de sentar e conversar."