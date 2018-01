Craque de 17 anos é destaque no pólo Felipe Perrone, de 17 anos, 1,82 metro e 85 quilos é o craque da seleção brasileira de pólo aquático, que no próximo fim de semana disputará a Liga Mundial. O atacante defende o Botafogo até outubro, quando embarcará para a Espanha. Vai realizar um sonho, quase impossível para os esportistas que atuam no Brasil: ser profissional, ganhar salário e não se dividir enlouquecidamente entre o pólo e o trabalho. Leia mais no O Estado de S. Paulo