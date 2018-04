Craques da seleção, atração do Paulista A presença de vários campeões olímpicos e integrantes das atuais seleções brasileiras de vôlei, masculina e feminina, aumentou os atrativos do Campeonato Paulista de Vôlei, o Super Paulistão 2009, que começa hoje com seis jogos. No masculino a competição contará com oito equipes. Dante e Serginho são os destaques do Brasil Vôlei; Murilo, Sidão e Anderson defenderão o Sesi, enquanto Giba, Rodrigão, Marcelinho e Gustavo colocam o Pinheiros entre os favoritos. Na competição feminina, com oito times, os destaques estão concentrados em duas equipes: Jaqueline, Adenizia, Thaisa, Sassá, Ana Tiemi, Camila e Natália vão atuar pelo Osasco, enquanto Sheila, Mari e Fofão jogarão pelo São Caetano. Parte das estrelas, no entanto, estará ausente das primeiras rodadas, porque a seleção brasileira feminina participa do Grand Prix, na Ásia.