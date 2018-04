Crawford é ouro nos 200 metros O norte-americano Shawn Crawford conquistou, nesta quinta-feira, a medalha de ouro na prova dos 200 metros, com o tempo de 19.79. Os Estados Unidos, por sinal, conquistaram também a prata e o bronze da prova. Em segundo chegou Bernard Williams, com 20.01. Fechou o pódio Justin, Gatlin, com 20.03.