CRB vai decidir a taça contra o Joinville O CRB se garantiu na decisão da Série C do Brasileiro ao empatar por 0 a 0 com o América-RN, ontem. Ambas as equipes disputarão a Série B em 2012. O Paysandu, que ainda briga por vaga, fez 2 a 1 no Luverdense.