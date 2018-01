Cresce o favoritismo em Tyson O boxeador pesado britânico Lennox Lewis continua como favorito para vencer o combate do dia 8 de junho, em Memphis, diante do norte-americano Mike Tyson. Mas com a proximidade do evento, as apostas crescem a favor do ex-campeão mundial na Inglaterra. Uma das casas mais importantes de Londres, William Hill, aceitou neste sábado uma aposta de 15 mil euros em Tyson realizada em Liverpool. Uma vitória de Tyson no primeiro assalto paga 14 vezes o valor do apostado, enquanto Lewis (campeão do Conselho Mundial e da Federação Internacional de Boxe ) pagam 25 vezes. A relação se inverte se o combate chegar até o fim dos 12 roundes previstos. Lewis paga três vezes o dinheiro apostado. Tyson, 14 vezes.