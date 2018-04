Cresce o poder do Corinthians

Favorito ao título do Campeonato Brasileiro, a nove dias do término da competição, o Corinthians recebeu ontem mais uma prova de como é estreita sua relação com a cúpula do futebol do País. O nome do presidente do clube, Andrés Sanchez, foi anunciado no início da tarde como novo diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele aceitou o convite da entidade e disse que vai assumir o cargo em janeiro, após se desligar do Corinthians.

O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, negou com veemência que a divulgação do novo contratado, a duas rodadas do fim do Brasileiro, possa ter alguma influência na arbitragem de jogos que envolvam diretamente o Corinthians. "Isso é bobagem, não existe", declarou, durante entrevista na sede da CBF. "Se eu decidisse anunciar o Sanchez assim que o Brasileiro acabasse, poderiam sair dizendo por aí que já estava tudo armado."

Sanchez também rebateu possíveis insinuações de favorecimentos ao Corinthians em razão de sua proximidade com a CBF. "Às vezes a transparência incomoda muita gente. Claro que os dez jornalistas de sempre vão dizer que a decisão da CBF tem algo a ver com o nosso eventual título de campeão brasileiro. Se falarem m... na minha frente, vou responder no mesmo nível."

De acordo com o presidente do Corinthians, seu clube foi prejudicado e beneficiado pela arbitragem em vários jogos da competição. "Chegamos à liderança do Brasileiro por competência da equipe", prosseguiu.

O clube está com 67 pontos e é seguido por Vasco, que tem 65, e Fluminense, com 62. Os três são os únicos com chances de conquistar o título. Amanhã, Flu e Vasco se enfrentam no Engenhão, enquanto o Corinthians joga com o Figueirense, em Santa Catarina. "Os outros clubes também passaram pela mesma situação. Prejudicar e beneficiar é história antiga. Desde o primeiro Brasileiro, o de 1971, todos os campeões viveram isso, do mesmo modo."

O dirigente corintiano se aproximou de Teixeira durante o processo de exclusão do Morumbi do Mundial de 2014. Ano passado, chefiou a delegação do Brasil na Copa do Mundo da África. "O Ricardo é um grande parceiro, mas nunca fui na casa dele, nem ele na minha."

Repercussão. O técnico do Fluminense, Abel Braga, não escondeu seu desconforto com o momento escolhido pela CBF - a duas rodadas do fim do campeonato - para o anúncio, "totalmente equivocado", segundo ele. "O problema da CBF é o feeling das decisões", disse o treinador. "Agora, qualquer situação favorável ao Corinthians será considerada suspeita."

O vice-presidente de Futebol do Vasco, José Hamilton Mandarino, foi mais contido. "Não creio que isso possa interferir no desfecho do Campeonato. Mas talvez a cautela fosse recomendada." / COLABOROU TIAGO ROGERO