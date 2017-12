Criada liga Intercolegial de Futsal Com o objetivo de estruturar e desenvolver o esporte nas escolas, foi criada em São Paulo a I Liga Intercolegial de Futsal. Dezesseis escolas privadas de São Paulo aderiram ao projeto e participarão do campeonato de futsal infantil masculino (jogadores nascidos em 1985 e 1986), que será realizado de 4 de agosto a 1º de dezembro deste ano. Os colégios participantes são os seguintes: Albert Sabin, Arquidiocesano de São Paulo, Assunção, Augusto Laranja, Bandeirantes, Beatíssima Virgem Maria, Companhia de Maria, João XXIII, Lourenço Castanho, Maria Imaculada, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Rosário, Pueri Domus, Salgueiro, Santo Agostinho e São Miguel Arcângelo. A I Liga Intercolegial de Futsal diferencia-se de outros torneios entre escolas por ser um campeonato longo (quinze rodadas, semifinais e final), seguir as regras oficiais da Federação Paulista de Futsal e contar com dois concursos paralelos: de arrecadação de donativos e cobertura jornalística. ?A finalidade é promover o interesse e a participação de alunos, estimular a integração social e o exercício da cidadania?, explica Fábio Yoshimura, diretor comercial e de marketing da Interactus, empresa de marketing esportivo e mídia interativa.