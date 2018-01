Crianças se encantam com badminton Muitos ambicionam a glória, a fama e o poder que o esporte pode proporcionar, mas, para sete crianças da favela da Chacrinha, em Jacarepaguá, zona oeste, uma raquete, petecas, além de uma rede suspensa, foram suficientes para dar-lhes uma esperança de vida. Um futuro melhor, a cada golpe desferido ou partida ganha em um jogo pouco praticado no Brasil: o badminton. Leia mais no Estadão