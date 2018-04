Criciúma perde técnico e Gama ganha estádio O Criciúma não consegue mais espantar a crise que se instalou no clube nestas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de liderar a competição durante quase todo o primeiro turno, o time catarinense caiu para a sexta colocação e acaba de perder seu treinador, Roberto Cavalo, que pediu demissão após a derrota, em casa, para o Santo André por 2 a 0, no sábado. Esta derrota pode ser considerada uma verdadeira tragédia para a equipe catarinense, que praticamente ficou sem chance de alcançar a elite do futebol brasileiro ainda este ano. Os dirigentes catarinenses ainda não definiram quem comanda o time contra o CRB. Quem está rindo à toda é a diretoria do Gama. Seu torcedor número 1, o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, anunciou que o clube terá, a partir de abril de 2008, um novo campo - O Estádio Bezerrão - para disputar seus jogos na cidade-satélite do Gama. O antigo estádio do clube foi derrubado e o novo começou do zero. O Bezerrão terá capacidade para 20 mil torcedores sentados nas arquibancadas. Mas o Gama tive ontem uma notícia triste: a morte de seu ex-jogador Rubiano, 25 anos, num acidente de moto em Murici, interior de Alagoas. Este ano ele estava jogando no CSA.