Criciúma vacila, cede empate ao Luverdense e continua fora do G4 da Série B

Os donos da casa chegaram a abrir dois gols de diferença, mas não conseguiram segurar a pressão e cederam o empate no segundo tempo. O resultado deixa o Criciúma na sexta colocação, com 23 pontos ganhos em 15 jogos. O time do Mato Grosso aproveitou os três pontos para subir na tabela e agora está em nono, com 21.

Jogando em casa, o Criciúma começou com tudo no ataque para tentar logo abrir o placar. Tanto que, aos 14 minutos, após cobrança de falta, Ferron contou com o desvio para colocar a bola no fundo das redes, de cabeça.

Mesmo em vantagem no placar, o time catarinense não sossegou e, aos 20 minutos, conseguiu ampliar. Gustavo aproveitou falha do goleiro e completou. O Luverdense diminuiu aos 43, com gol contra do volante Barreto.

Na volta do intervalo, o time visitante cresceu na partida e o empate saiu aos 18 minutos. Em mais um cruzamento na área, a defesa do time da casa vacilou e a bola sobrou para Tozin, que chutou de primeira para o fundo das redes. Depois disso, o Criciúma criou diversas chances para desempatar, mas não conseguiu.

Os dois times voltam a campo no próximo dia 16, pela 16.ª rodada. O Criciúma vai até Fortaleza enfrentar o Ceará, às 16 horas, na Arena Castelão, enquanto o Luverdense recebe o Vasco, às 18h30, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 x 2 LUVERDENSE

CRICIÚMA - Luiz; Ezequiel, Raphael Silva, Ferron (Adalgino Pitbull) e Diego Giaretta; Barreto (Jheimy), Douglas Moreira, Juninho (Ricardinho) e Elvis; Niltinho e Gustavo. Técnico: Roberto Cavalo.

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Raul Prata, Wallace, Airton (Gabriel Valongo) e Paulinho; Moacir, Régis (Rafael Silva), Jean Patrick, Rogerinho e Sérgio Mota; e Tozin (Alfredo). Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Ferron, aos 14, Gustavo, aos 20, e Barreto (contra), aos 43 minutos do primeiro tempo; Tozin, aos 18 do segundo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (PE).

CARTÃO AMARELO - Jean Patrick (Luverdense).

RENDA - R$ 38.730,00.

PÚBLICO - 3.445 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).