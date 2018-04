Crime contra o futebol Situação constrangedora é a falta de atividade do time que se venera. Nós que amamos o futebol sabemos quanto incomoda a abstinência de não vermos nossos jogadores em ação. Quando vêm as férias deles, ficamos com sensação de perda, de vazio. A alegria some como táxi em tarde de chuva. Parece que falta alguma coisa. Parece, não: falta mesmo. Os dias ficam mais longos e menos emocionantes. Só melhoram quando a bola rola de novo. Pior do que a pausa anual e regulamentar é a parada forçada. Nossos calendários esportivos seguem sequências cada vez mais draconianas que levam equipes a saírem do ar até por seis meses. Para tanto, basta não se classificarem em algum torneio paroquial ou nacional para serem assombradas pelo fantasma do ostracismo. Assim, de uma hora para outra, uma agremiação vai para escanteio e tem suas contas e sobrevivência colocadas em risco. Fico a imaginar a desesperança que neste momento toma conta de dirigentes, comissões técnicas, atletas de Santa Cruz e Remo, dois times tradicionais que quase não terão o que fazer até o começo de 2010. O pernambucano porque saiu da Série D no fim de semana, o paraense porque nem essa Divisão pôde disputar. Tento me colocar no lugar de seus torcedores. Fico com frio na barriga e revoltado, porque me roubam umas das emoções mais sinceras de nossa breve existência. Como o futebol hoje está cheio de homens de negócios, investidores, patrocinadores e afins, não vou apelar para o aspecto sentimental. Quem está a fim de grana pouco se lixa para reações menores como a euforia provocada por um gol ou as lágrimas que rolam por uma derrota. Contam os contratos, os jogadores que podem ser negociados, os cargos políticos. O resto é papo furado, esquisitice de torcedores amadores ou ignorantes e de cronistas anacrônicos. Então, já que falamos de money, bufunfa, carvão, como considerar profissional futebol que não prevê atividade continuada para os clubes, ou empresas como seria o certo nesse contexto? Como não vislumbrar que bancarrota e desaparecimento são as perspectivas que se apresentam a médio prazo para quem não faz parte da elite nacional? Num país que se prepara para ser sede de Mundial, dentro de 5 anos, é uma vergonha que times com história e milhões de seguidores sejam empurrados para o abismo. As Federações mal cuidam de seus currais eleitorais. A CBF se preocupa com seleção e destina migalhas para os menos poderosos. Ora, seleção que se dane, porque serve de vitrine e cada vez diz menos ao coração do torcedor comum. Quem vai ao estádio, compra jornais, assina pay-per-view, ouve rádio, acessa internet quer saber do seu time, paixão que nasce da infância e que não o abandona nem na Eternidade. Esses consumidores, para ficar na terminologia moderna, deveriam ser atendidos. E como? Com alteração no calendário. Nem falo dos Estaduais, cada ano mais estrangulados. Mas poderiam voltar as copas regionais, que deram certo no começo do milênio e foram abandonadas. A Copa do Brasil poderia ser disputada ao longo da temporada e não só no primeiro semestre. As Séries C e D poderiam ter fase de classificação também mais extensa e economicamente viável. A discussão seria essa e não se temos de nos adaptar ao "ano europeu". O maior crime contra o futebol é sonegar ao torcedor o direito de ver seu time em ação.