Críquete: técnico do Paquistão foi envenenado e estrangulado O técnico de críquete paquistanês Bob Woolmer, assassinado na Jamaica durante a Copa do Mundo há cerca de um mês, foi envenenado antes de ser estrangulado, segundo um documentário da BBC a ser exibido nesta segunda-feira. Woolmer foi encontrado morto no dia 18 de março, um dia depois de o Paquistão ser eliminado da Copa do Mundo após uma derrota surpreendente para a Irlanda. Ele foi encontrado inconsciente em seu quarto de hotel e declarado morto no hospital. A polícia disse que ele foi estrangulado, e o crime permanece envolto em mistério. O programa Panorama, da BBC, afirma que testes toxicológicos preliminares mostraram que Woolmer, que tinha 1m88 de altura, foi vencido por uma droga que o deixou indefeso para reagir aos seus atacantes. Em seguida ele foi estrangulado e sufocado, segundo um informe da BBC divulgado em um noticiário antes da exibição do programa, que diz também que a droga utilizada ainda não foi identificada. Jornais disseram que o documentário ainda vai exibir a última imagem em vídeo de Woolmer, feita antes da derrota chocante da seleção paquistanesa. Imagens borradas de uma câmera de circuito interno do Hotel Pegasus mostram o técnico voltando ao seu quarto no 12.º andar, onde seu corpo foi encontrado na manhã seguinte. Ninguém foi preso A polícia jamaicana ainda não fez nenhuma prisão relacionada à morte de Woolmer, que afetou a atmosfera da Copa do Mundo, encerrada no último sábado com a vitória da Austrália. As especulações a respeito do assassinato incluem insinuações de que Woolmer descobrira um escândalo de compra de resultados, ou que foi morto por um torcedor ressentido. O corpo do ex-jogador da Inglaterra, que tinha 58 anos, chegou à Cidade do Cabo, onde ele vivia, no domingo. A BBC afirmou em seu programa de rádio que as descobertas sugerem que seu assassinato foi premeditado, e não um "ato de violência cometido no calor da situação".