Crise aérea preocupa a organização do Pan-Americano O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos do Rio (CO-Rio), Carlos Arthur Nuzman, admitiu nesta segunda-feira que a crise aérea no Brasil é uma questão preocupante para a realização do evento. De acordo com o dirigente, caso o problema continue até o início da competição continental, no dia 13 de julho, a entidade precisará encontrar uma solução para evitar um vexame mundial. ?É uma questão preocupante, tanto que dois membros do Comitê Executivo da Odepa {Organização Desportiva Pan-Americana] não puderam retornar aos seus respectivos países na sexta-feira?, contou Nuzman, lembrando do dia em que quase todos os aeroportos brasileiros tiveram os vôos suspensos por conta da greve dos controladores do tráfego aéreo. Os dois dirigentes só conseguiram deixar o Brasil no sábado. Apesar da preocupação, o presidente do CO-Rio disse acreditar que o governo brasileiro irá solucionar a questão ainda neste mês. Ingressos Nesta terça-feira, a 101 dias do início do Pan, o CO-Rio vai apresentar o planejamento para a venda de entradas dos Jogos, que irá começar na quarta.