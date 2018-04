Cristiano Ronaldo lidera Real Madri em goleada de 5 a 0 no Xerez

O lateral português converteu o gol de abertura da partida no primeiro minuto depois de avançar rapidamente e chutar a gol. O Xerez, que disputa o torneio na série superior pela primeira vez, começou a temer o pior.

Ainda assim, os gols continuaram a entrar até os últimos 15 minutos, quando Cristiano Ronaldo, Guti, Karim Benzema e Ruud van Nistelrooy marcaram sucessivamente acalmando uma torcida que já estava impaciente com o resultado em casa.

O Real Madri está agora à frente dos campeões Barcelona e a Atlético de Bilbao no saldo de gols e soma três vitórias em três jogos.

O Barça também goleou contra o Atlético de Madri numa vitória por 5 a 2 no sábado e o Bilbao venceu o Villarreal por 3 a 2 hoje.

Mais tarde no domingo, o Valencia tem a chance de se unir aos três líderes com nove pontos se ganhar do Sporting Gijon.

O atacante espanhol Fernando Llorente marcou o primeiro gol do Bilbao de cabeça e marcou o outro do escanteio antes do intervalo em San Mames. Ele ainda tentou dar um chapéu no goleiro do Villarreal Diego Lopez, que evitou o gol de forma acrobática.

Cani devolveu marcando para o Villareal no começo do segundo tempo. Javi Martinez recuperou a vantagem to Bilbao, que jogava em casa, com uma cabeçada depois de receber a bola da lateral. Já na reta final do jogo, Santi Cazorla marcou um gol de falta e reduziu a diferença.

O almeria venceu contra o Getafe por 1 a 0 e o Real de Zaragoza perdeu por 2 a 1 em casa do Real de Valladolid.

