Cristo Redentor terá prova de skate O Cristo Redentor, um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil, será o cenário do primeiro Campeonato Internacional de Street Luge e Skate Down Hill do Rio, nos dias 18 e 19. No total, 32 atletas divididos entre estas duas modalidades estarão competindo em uma das mais arriscadas e radicais pistas do mundo, com 1 km de extensão e com curvas de 90º, na estrada do Corcovado, em meio a Mata Atlântica carioca. Dentre os competidores do Red Bull Down Rio, 24 são atletas estrangeiros, como o norte-americano Chis Chaput , o francês Manu Antuna e o suíço Roli Hafner, no skate downhill. E no street luge, participam Tom Mason e Dave Rogers (ambos dos Estados Unidos), além de Gerhard Lanz (Áustria) e Darren Lott (Grã-Bretanha). O Brasil será representando por Eduardo Fiori, Marco Aurélio Ubaldo, Diego Kasper e Perci Seback, no skate; e, no street luge, por Alessandro Nicolini, Gilberto Cossia, Roger Pavão e Wagner Barbosa.