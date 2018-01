Cristóvão admite 'gosto de derrota', mas enxerga evolução no Flamengo O técnico Cristóvão Borges admitiu que o empate por 2 a 2 com o Santos, domingo, no Maracanã, teve sensação de derrota para o Flamengo, afinal, o time abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas depois não conseguiu manter a vantagem no duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, o time falhou na marcação após fazer um ótimo primeiro tempo.