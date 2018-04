Crítica: Corinthians não encanta e sofre com o Botafogo

Se a meta de Tite é somar de dez a 15 pontos nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, antes da parada para a Copa das Confederações, é bom o Corinthians jogar muito mais do que apresentou ontem contra o Botafogo, no Pacaembu. O campeão paulista penou diante do campeão carioca e não fez por merecer mais do que um sofrido empate por 1 a 1.

No início do jogo, o Corinthians até que fez valer o mando de campo e o apoio da sua torcida e tomou a iniciativa com mais posse de bola e chutes a gol do que o adversário. A equipe, no entanto, encontrava dificuldade para furar o forte esquema defensivo do Botafogo e o jeito, então, era arriscar chutes de fora da área. Assim, exigiu boas defesas de Jefferson nos arremates de Edenílson, aos 16, e Ralf, aos 20.

A equipe, porém, cometeu um erro capital na defesa: deu espaço para Seedorf jogar. Com liberdade, o holandês avançou pela direita aos 25 e cruzou para Rafael Marques só empurrar para o fundo da rede.

O gol obrigou o Corinthians a adotar uma postura mais ofensiva. Mas não o suficiente para vencer a defesa carioca. Guerrero era "esmagado" pelos zagueiros e mal pegava na bola. Emerson buscava a jogada individual sem conseguir encaixar um único bom drible. Romarinho jogava muito aberto, longe dos companheiros. Sem alternativas, a equipe só levou perigo ao gol de Jefferson mais duas vezes no primeiro tempo. E novamente em chutes de longe com Paulinho e Emerson.

No intervalo, Tite trocou Guerrero e Danilo por Pato e Douglas, respectivamente. A intenção era fazer com que o time ganhasse qualidade no passe e movimentação no ataque.

O que se viu, no entanto, foi uma repetição dos erros do primeiro tempo. Diante de um Botafogo bem postado na defesa, o Corinthians desperdiçava lances fáceis, jogava demais pelo meio e não usava as jogadas pelas laterais.

Para piorar, o time ainda oferecia espaços para os contragolpes do Botafogo, que só não ampliou a vantagem aos 16 porque Lodeiro desperdiçou boa oportunidade ao chutar para fora após passe de Rafael Marques.

Sem criatividade, a única alternativa do Corinthians para buscar o empate era nas jogadas pelo alto. E foi justamente após uma cobrança de falta que a equipe chegou ao gol. Aos 28, Douglas cruzou e Paulinho desviou de cabeça - a bola ainda bateu em Marcelo Mattos antes de entrar.

O gol renovou o ânimo da torcida e dos jogadores. O Corinthians, então, partiu para o ataque, mas pouco fez. A sucessão de erros da equipe prosseguiu até o apito final para desgosto dos quase 30 mil torcedores que encararam o frio de sábado à noite para acompanhar a estreia da equipe no Brasileiro.