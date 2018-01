Croácia desiste e Brasil pegará Trinidad e Tobago em torneio de futebol feminino

A mudança repentina alterou também o planejamento da seleção, que precisou correr para obter informações sobre as adversárias, de bem menos expressão que as croatas. "O nosso analista de desempenho, Ricardo Pombo, nos passou algumas informações. Sabemos que é uma seleção aguerrida, com muito bom preparo físico. É uma escola diferente da croata. Saímos de uma dificuldade para entrarmos em outra", comentou o técnico Vadão.

Além de Trinidad e Tobago, o Brasil enfrenta o México, dia 13, e o Canadá, dia 16. As duas seleções com as melhores campanhas nesta primeira fase avançam à final. E Vadão espera bastante dificuldade para que suas comandadas conquistem o sexto título do País nesta sétima edição do torneio.

"O torneio tem a tendência de ser muito equilibrado. Não existe nenhuma equipe fraquíssima em disputa. É um nível alto. O México tem uma boa seleção, o Canadá é forte, sempre foi. Então, tem tudo para ser muito bom. Vamos tentar começar com a vitória para almejar o título mais uma vez", disse o treinador.