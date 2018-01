Croácia e Argentina empatam pela Copa Davis O duelo entre Croácia e Argentina pela fase quarta-de-final do Grupo Mundial da Copa Davis está empatado em 1 a 1. Em um jogo muito disputado, realizado nesta sexta-feira, o tenista croata Ivan Ljubicic, número 5 do mundo, derrotou o argentino Agustín Calleri de virada, por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (7/9), 5/7, 7/6 (8/6), 6/1 e 6/2. "Estou muito cansado por causa do grande número de jogos que estou disputando neste ano. Minhas pernas pesavam e só consegui entrar no ritmo do jogo no decorrer da partida", explicou Ljubicic, que na semana passada foi derrotado na final do Masters de Miami pelo suíço Roger Federer. Já na segunda partida entre as duas equipes, o croata Mario Ancic sentiu fortes dores nas costas e desistiu do jogo. Ele foi substituído pelo jovem Marin Cilic, que não conseguiu resistir ao tenista argentino David Nalbandian e perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/1 e 6/2. Em outro confronto realizado nesta sexta, a Rússia deu um grande passo para garantir uma das vagas à semifinal da Davis ao fazer 2 a 0 na França. No primeiro jogo, o russo Marat Safin passou pelo francês Richard Gasquet por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6, 6/3, 6/7 (1/7) e 6/1. Na outra partida, Nikolay Davydenko derrotou o francês Arnaud Clement por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2, 6/4 e 7/6 (7/4).