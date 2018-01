Croácia é campeã mundial de handebol A Croácia conquistou neste domingo o título mundial de handebol masculino. Na decisão do campeonato realizado em Lisboa, Portugal, a seleção croata derrotou a Alemanha por 34 a 31. Na disputa do bronze, a França ganhou da Espanha por 27 a 22. Os quatro primeiros colocados já garantiram vaga na Olimpíada de Atenas, em 2004. Os demais países, inclusive o Brasil, que foi eliminado na primeira fase, terão que buscar classificação no Pré-Olímpico. Apesar de ter perdido na estréia do campeonato para a Argentina, a Croácia se recuperou e conquistou o título inédito - antes, sua maior vitória no handebol masculino tinha sido a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96.