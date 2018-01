Croácia e França definem time para confrontos da Davis Croácia e França anunciaram nesta terça-feira suas convocações para as quartas-de-final da Copa Davis, que serão realizadas de 7 a 9 de abril. A Croácia, atual campeã da competição, terá a despedida de Ivan Ljubicic como capitão da equipe. O sexto colocado no ranking mundial, que convocou Mario Ancic, Sasa Tuksar e Marin Cilic para jogar a seu lado, disse que há um conflito de interesses, pois a Federação Croata de Tênis pediu-lhe para intermediar salários e premiações com os demais jogadores. "Se soubesse que seria assim, não teria aceitado o posto de capitão", declarou. A Croácia pega a Argentina, em Zagreb, em quadra coberta com piso de carpete. Os argentinos terão David Nalbandian, Agustin Calleri, Jose Acasuso e Juan Ignácio Chela. Na França, o capitão, o ex-tenista Guy Forget, convocou Richard Gasquet, Arnaud Clement, Michael Llodra e Sebastien Grosjean para o confronto com a Rússia, na cidade de Pau, também em quadra coberta de carpete. No ano passado, a França foi derrotada pela Rússia nas quartas-de-final. Os outros confrontos das quartas-de-final serão Austrália x Belarus, em Melbourne, e Estados Unidos x Chile, em Rancho Mirage, na Califórnia.