Croácia estréia fora de casa no Grupo Mundial da Davis Campeã do ano passado, a Croácia inicia a defesa do título da Copa Davis jogando fora de casa. Vai até Graz, na Áustria, para jogar em quadra de saibro coberta. Mario Ancic enfrenta Jurgen Melzer e Ivan Ljubicic pega Stefan Koubek no primeiro dia de jogos. Em Buenos Aires, a Argentina recebe a Suécia com grande favoritismo. Nesta sexta-feira, David Nalbandian faz o jogo de abertura diante de Robin Soderling e Jose Acasuso enfrenta Thomas Johansson. A Espanha, sem Rafael Nadal, tem um compromisso difícil, arriscando-se em quadra de carpete coberta diante da Bielo-Rússia. Tommy Robredo pega uma pedreira na partida de abertura, contra Max Mirnyi e David Ferrer enfrenta Vladimir Voltchkov. Já a Suíça está sem Roger Federer, mas tem a vantagem de jogar em casa contra a Austrália, que desfalcada de Lleyton Hewitt. Michael Lammer abre o confronto contra Peter Luczak e Satinislas Wawrinka pega Chris Guccione. Em Halle, a Alemanha enfrenta a França, com Nicolas Kiefer abrindo o confronto diante de Sebastien Grosjean e Tommy Haas pega Richard Gasquet. A Holanda joga com a Rússia em Amsterdam, com Raemon Sluiter x Dmitry Tursunov e Melle Van Gemerden x Nikolay Davydenko. Os Estados Unidos jogam contra a Romênia e o Chile recebe a República Eslovaca, com Fernando Gonzalez abrindo o encontro diante de Michal Mertinak e Nicolas Massu pega Dominik Hrbaty, em Rancágua.