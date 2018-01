Croácia pode ficar sem Ivan Ljubicic na Copa Davis A Croácia poderá ter o desfalque de Ivan Ljubicic para a disputa das primeiras partidas da fase quarta-de-final da Copa Davis de Tênis, contra a Argentina. O tenista está cansado e reclama de dores abdominais. "Ele passou por uma carga de partidas muito difícil nos últimos dias e precisa descansar. Pode ser que ele não jogue as primeiras partidas", explicou nesta terça-feira o porta-voz da Federação Croata de Tênis, Igor Rajkovic. Ljubicic, quinto melhor tenista do mundo pelo ranking da ATP, conquistou o vice campeonato do Masters de Miami no último domingo - ele foi derrotado pelo suíço Roger Federer por 3 sets a 0. Já pelo lado da Argentina, os tenistas devem receber o apoio do ex-jogador Diego Maradona, que irá a Zagreb acompanhar as partidas entre as equipes. Os jogos pela fase quarta-de-final da Davis acontecerão neste final de semana.