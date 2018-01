Croatas agridem a tenista sérvia Jelena Dokic em Zagreb O que era para ser uma diversão quase se transformou em tragédia. Na última quarta-feira, a tenista sérvia Jelena Dokic, que já conquistou cinco títulos pela WTA, foi agredida por um grupo de croatas enquanto saía do Centro Nacional de Tênis de Zagreb . A informação foi revelada nesta sexta pelo jornal Jutarnji list. A tenista, que estava acompanhada de seu namorado e treinador Borna Bikic, foi hostilizada por possuir nacionalidade sérvia. Além de ser insultada, ela acabou atingida por um copo de suco. Revoltado, o irmão do treinador, Tin Bikic, acabou entrando na confusão e bateu num dos agressores, identificado pela polícia como D.J.. O pai de Jelena, Damir Dokic, já havia alertado a sua filha de que ela corria sério perigo na Croácia por causa de sua nacionalidade. Em sua carreira como profissional, a tenista faturou mais de US$ 3,5 milhões em prêmios. Neste ano, o único torneio de Grand Slam que ela participou foi o Aberto da Austrália - foi eliminada na primeira rodada.