Crocker desbanca Phelps e bate recorde Grande sensação do Mundial de Esportes Aquáticos, em Barcelona, o norte-americano Michael Phelps foi batido neste sábado. O autor da façanha foi outro nadador dos Estados Uniddos, Ian Crocker, que venceu os 100 metros borboleta e ainda bateu o recorde mundial, com o tempo de 50s98. Phelps foi o segundo colocado. A antiga marca dos 100 metros borboleta (51s47) pertencia ao próprio Phelps, conseguida durante as semifinais do Mundial. Mas na final, Crocker foi ainda mais rápido e ficou com a medalha de ouro. Entre as mulheres, destaque para a alemã Hannah Stockbauer, que conquistou seu terceiro ouro no Mundial. Neste sábado, ela venceu a prova dos 800 metros livre, com o tempo de 8m23s66 - antes, tinha sido a primeira nos 400 e nos 1500 metros livre.