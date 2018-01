Cross: Brasil enfrenta estranngeiros A Copa Brasil de Cross Country, no Parque Estadual de Campos do Jordão, prossegue neste domingo, com mais quatro provas, a partir das 9 horas: 6 km (juvenil), 12 km, corrida longa (masculino), 8 km (juvenil) e 4 km (feminino). A Copa, na região da Serra da Mantiqueira, a 1.600 m acima do nível do mar, é um desafio extra para atletas que vivem em altitudes menores e é seletiva para o Sul-Americano de Montevidéu, no Uruguai, nos dias 19 e 20. O percurso, armado por Emerson Iser Ben, atleta que já venceu uma etapa do Mundial de Cross Country, tem piso em terra (com lama) e grama, subidas e descidas, pontes e raízes de árvores.