Cross Country: Brasil obtém 5 medalhas O Brasil voltou do Sul-Americano de Cross Country, no fim de semana em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com cinco medalhas de ouro e uma de bronze. Hudson Santos de Souza venceu a prova dos 4 quilômetros com o tempo de 11min57. Fernando Alex Fernandes, terminou a prova de 8 km, no juvenil, em 26min41. Gilialdo Kobal levou o ouro nos 4 km, categoria menores, com 12min59. Entre as mulheres, Adriana de Souza precisou de 29min54 para vencer a prova dos 8 km, enquanto Fernanda Maria Silva foi a primeira nos 3 km, com 10min55. Marily do Santos foi bronze nos 4 km, com 14min19. Índice - O paulista Thiago Carahyba, uma das maiores promessas do atletismo brasileiro, estreou bem como juvenil. Em sua primeira competição da temporada, o 1º Troféu Federação Paulista de Atletismo, o campeão mundial sub-18 no salto em distância obteve índice para o Mundial Juvenil de Kingston, em julho, na Jamaica, com 7,83 metros. A marca, que seria recorde brasileiro juvenil, não poderá ser homologado porque a velocidade do vento estava acima do permitido. Seu segundo melhor salto foi de 7,68 m. O índice é de 7,50 m. Thiago também obteve índice para o Mundial no salto triplo, com 15,65 m.