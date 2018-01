Cross Country: Hudson de Souza é ouro na Argentina O brasileiro Hudson de Souza conquistou a medalha de ouro na prova de 4km do Sul-Americano de Cross Country, disputado em Mar del Plata, na Argentina. Com o resultado, o corredor está classificado para o Mundial da modalidade, a ser realizado em abril, no Japão. A campeã brasileira Maria Lúcia Alves Vieira foi bronze na prova de 8km.