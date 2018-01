Cross Country: Hudson de Souza vence O brasiliense Hudson de Souza, bicampeão pan-americano dos 1.500 metros e 5 mil metros, superou a altitude e a trilha pesada, com grama encharcada e piso de terra enlameado pela chuva, do circuito montado no Parque Estadual de Campos do Jordão (SP), para vencer os 4 km da Copa Brasil Caixa de Cross Country, em 12min32. Lucélia Peres, também uma brasiliense, da equipe ABC-DF, ganhou os 8 km com 30min42. Hudson, da BM&F Atletismo, que retorna após cirurgia para a retirada de uma hérnia, não tinha expetativa de vitória sob a chuva persistente que deixou a trilha ainda mais pesada. ?Queria saber como estava minha recuperação.? Neste sábado, entre os menores, venceram Gustavo Barbosa, nos 4 km (13min56) e Tatiane da Silva, nos 3 km (12min20). A Copa de Cross Country termina hoje, com mais quatro provas, a partir das 9 horas, 6 km (feminino) e 8 km (masculino) juvenil, 12 km (masculino) e 4 km (feminino) adulto.