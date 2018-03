Cruzeiro: A meta é repetir façanha de 2003

Nome: Cruzeiro Esporte Clube Fundação: 02/01/1921 Presidente: Alvimar de Oliveira Costa End: R. Guajajaras, 1.722, Belo Horizonte, MG Site: www.cruzeiro.com.br O Cruzeiro adota um discurso de muito otimismo no Brasileirão. Após a conquista do Campeonato Mineiro sobre o rival Atlético-MG, o técnico Adilson Batista afirmou que o grupo de jogadores é muito forte e está capacitado para brigar pelo título do Brasileiro 2008 como em 2003 quando levantou a taça. "Acho que esse grupo merece algo maior", disse o treinador. Com um elenco renovado em relação ao ano passado, o Cruzeiro tem como destaques o goleiro Fábio, os meio-campistas Wagner e Ramires, além dos atacantes Guilherme e Marcelo Moreno. TÍTULOS >2 Libertadores 1976 e 1997 >1 Brasileiro 2003 >4 Copas do Brasil 1993, 96, 2000 e 2003 >1 Taça Brasil 1966 >34 Mineiros 1926, 1928, 1929, 1930, 1940, 1943, 1944, 1945,1956, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2003, 2004, 2006 e 2008 TÉCNICO >Adilson Batista >títulos importantes: Catarinense (2006) e Mineiro (2008) >Último clube: Jubilo Iwata (2007) ESTÁDIO MINEIRÃO Localização: Av, Abraão Carã, 1001 - (BH) Capacidade: 75 mil pessoas Inauguração oficial: 5/9/1965 ELENCO GOLEIROS Fábio, Andrey e Rafael ZAGUEIROS Wellington, Thiago, Martinelli, T. Heleno, Espinoza, e Leo Fortunato LATERAIS Apodi, Jonathan, Fernandinho e Jadílson MEIO-CAMPISTAS Charles, Elicarlos, Fabrício, L. Alberto, Léo Silva, Henrique,Ramires, Sandro Manoel, Bruno. Zé Eduardo, Maicossuel Kerlon, Leandro Domingues, Marcinho, L. Fernando, M. Paraná, Reina, Sandro e Wagner ATACANTES Fabinho, Guilherme, M. Moreno, Joabe e Marcel RANKING DA CFB: 9º pontos no ranking da CBF: 1.776 colocação em 2007: 5º lugar títulos do Brasileirão: 1 (2003) grande ídolo da história:Tostão, atacante