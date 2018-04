Cruzeiro bate Taubaté e avança à final da Superliga Masculina pela 8ª vez seguida

O Cruzeiro segue praticamente imbatível na Superliga Masculina de vôlei. Nesta sexta-feira, 20, no confronto que reuniu os dois últimos finalistas, o time mineiro derrotou de virada o Taubaté por 3 sets a 1 - com parciais de 16/25, 25/20, 25/18 e 25/20 -, no ginásio do Riacho, em Contagem (MG), e conseguiu a classificação à decisão ao vencer a série melhor de cinco por 3 a 2, também em uma virada. Na busca pelo hexa, esta será a oitava vez consecutiva que o clube celeste lutará pelo título nacional.

A decisão será contra o Sesi-SP, que na outra semifinal, bem mais tranquila, passou pelo Sesc-RJ por 3 a 0. Neste ano, a final será disputada em dois jogos, com cada equipe tendo um mando. Em datas a serem confirmadas pela CBV, o primeiro acontecerá em São Paulo e a segunda partida será disputada em Belo Horizonte. Caso cada finalista ganhe um duelo, o desempate será feito no "golden set", em que o vencedor leva o título, independentemente dos placares dos jogos.

Em quadra, o Taubaté mostrou que o Cruzeiro teria de se esforçar bastante caso quisesse confirmar a sua classificação. Com bastante intensidade, os visitantes dominaram o primeiro set e fecharam a parcial em 25/16. O time mineiro, no entanto, acordou no segundo e não permitiu qualquer chance aos paulistas. Ganhou por 25 a 20 e empatou o duelo.

O sólido jogo do Cruzeiro continuou no terceiro set e, com bom desempenho na rede e na recepção, neutralizou algumas jogadas ofensivas do Taubaté e garantiu a virada fechando a parcial em 25/18. No quarto, o cubano Leal apareceu mais e o time mineiro soube administrar a vantagem no placar para ganhar por 25 a 20 e se classificar à final.

O final da partida ainda reservou um momento emocionante. A eliminação do Taubaté marcou o último jogo do ponteiro Dante, que anunciou que iria deixar de jogar ao final da participação da equipe paulista na Superliga Masculina. Bastante emocionado, o jogador recebeu homenagens dos dois times.