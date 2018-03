Cruzeiro e Inter jogam em casa pela segunda fase da Copa do Brasil

O jogo do Cruzeiro, dono de quatro títulos da Copa do Brasil, provoca grande expectativa em razão da estreia do meia Thiago Neves, que vai ocorrer seis semanas depois do anúncio da contratação do principal reforço da equipe na temporada. E ele vai tentar ajudar o time a manter a boa fase em 2017, pois a equipe ainda não perdeu neste ano.

No Sul do Brasil, o Inter faz péssima campanha no Campeonato Gaúcho, com apenas três pontos conquistados em quatro partidas, e nenhuma vitória, terá pela frente o Oeste. O time de Itápolis também não faz boa campanha na Série A2 paulista. Apesar do alto investimento, a equipe está na zona do rebaixamento, com apenas seis pontos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diferentemente da fase anterior, onde o mandante precisava da vitória e o visitante jogava pelo empate, nesta etapa ninguém tem vantagem. Quem vencer, se classifica, e se a partida terminar empatada, a decisão da vaga vai ocorrer nos pênaltis. Outra novidade nesta fase é a divisão de renda, já que o time classificado fica com 60% do valor arrecadado no jogo, enquanto o eliminado leva menos: 40%.

Além do Oeste, mais dois paulistas entram em campo nesta quarta-feira para definir seus destinos na segunda fase da Copa do Brasil. A Portuguesa é a única que joga como mandante, diante do Boavista. O Bragantino joga fora e enfrenta o Vitória.

A Portuguesa recebe o Boavista no Canindé, às 19h30. Quem se classificar terá pela frente o vencedor de Sport e Sete de Dourados, que também jogam nesta noite, às 21h45, na Ilha do Retiro.

O Bragantino pega o Vitória no Barradão, às 19h30. O time do interior paulista faz boa campanha na Série A2 Paulista, ocupando o quarto lugar, enquanto o time baiano está invicto no seu estadual, com quatro vitórias em quatro jogos.

Outros dois jogos estão programados para esta quarta. À tarde, às 16 horas, o Murici-AL recebe o América-MG no estádio José Gomes da Costa - quem avançar, pega Cruzeiro ou São Francisco. Por fim, o Criciúma recebe o Altos, do Piauí, no estádio Heriberto Hülse, às 19h30.