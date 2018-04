Cruzeiro goleia outra vez: 4 a 0 sobre o Guaraní

O Cruzeiro segue implacável na Taça Libertadores. Após atropelar o Estudiantes (5 a 0) no primeiro jogo, o time de Cuca voltou a golear ontem na Arena do Jacaré e bateu o Guaraní, do Paraguai, por 4 a 0. O atacante Wallyson, com mais dois gols, chegou a quatro e assumiu a artilharia isolada do Grupo 7.

Contra o rival mais fraco da chave, o Cruzeiro encontrou mais dificuldade do que na estreia, diante do Estudiantes - Roger, outra vez titular, teve atuação apagada. Após fazer 1 a 0 com Wallyson no primeiro tempo, a folga no placar só veio na etapa final. O camisa 16 marcou outro e, nos cinco minutos finais, Farias e Thiago Ribeiro garantiram a goleada. Com 6 pontos e 9 gols de saldo, a equipe celeste lidera o Grupo 7 e é seguida pelo Tolima, que hoje encara o Estudiantes na Argentina.