Cruzeiro se recupera em cima do Flamengo O Cruzeiro não vencia havia sete jogos, o Flamengo vencera as cinco partidas anteriores. Mas os dois tabus foram quebrados ontem. Com uma atuação quase perfeita, o Cruzeiro aproveitou a vantagem de jogar no Mineirão e bateu o Flamengo por 3 a 1. O ex-flamenguista Roni se vingou por ter sido dispensado no início do Campeonato Brasileiro e marcou os dois primeiros gols, no primeiro tempo. O Flamengo voltou disposto a buscar o empate e quando mais pressionava foi surpreendido pelo gol de Charles. Roger, que entrou no lugar do lateral Juan, descontou para o Fla. O resultado devolve ao Cruzeiro ao G-4, beneficiado também pela derrota do Palmeiras no Recife. O Flamengo caiu para o quarto lugar. O time celeste agora enfrenta Internacional e Sport, ambos fora de casa, antes de fechar o campeonato contra o América-RN, no Mineirão. O Flamengo recebe o Santos e o Atlético-PR. E na última rodada visita o Náutico.