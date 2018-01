Cruzeiro vence Maratona Pão de Açucar A equipe masculina de oito integrantes do E.C. Cruzeiro foi a primeira colocada da 9ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento, cm o tempo de 2h04min31s, hoje, no Parque Villa Lobos, em São Paulo. Participaram da competição equipes femininas, masculinas ou mistas de 2 (dois), 4 (quatro) ou 8 (oito) atletas, que completaram os 42.000 metros do percurso em até cinco horas. Cada integrante da dupla percorreu 21.100 metros, na equipe de quatro, 10.550 metros, e na de oito, 5.275 metros. Em segundo lugar ficou a Mizuno (2h06min01s), seguida de perto pela Pão de Açúcar/Funilense/SC Sul (2h07min08s), de Vanderleo Cordeiro de Lima, ouro na Maratona no Pan-Americano de Winnipeg/99. "Tentamos bater o recorde da competição, mas acabou ficando para o próximo ano. O que importa é que participamos desta grande festa que é o revezamento", diz Israel dos Santos, que fechou o revezamento na equipe do Cruzeiro. A maratona foi a primeira prova que Vanderlei disputou depois de se recuperar de uma contusão que o tirou do Mundial de atletismo, em agosto passado. "Dentro da expectativa, nosso objetivo foi alcançado. Gosto de provas como esta porque passa a ser uma festa, uma confraternização que dá oportunidade para os amadores correrem ao lado dos atletas de elite. Tudo o que o mundo precisa hoje: paz e confraternização." No feminino, a Pão de Açúcar/Funilense/SC Sul, de Viviany Anderson, bi-campeã da Maratona de São Paulo, completou o percurso em 2h29min54s, vencendo com folga. A equipe Mel e Isis ficou em segundo (2h34min00s) e a Mizuno em terceiro (2h42min50s).