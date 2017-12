CT da ginástica artística no Rio recebe seleção norte-americana Construído para ser o velódromo dos Jogos Pan-Americanos de 2007, o ginásio que depois se transformou no Centro de Treinamento de Ginástica Artística do Comitê Olímpico do Brasil (COB) está recebendo a seleção norte-americana masculina da modalidade. O time, um dos mais fortes do mundo, veio ao Rio com sete atletas. Grã-Bretanha e Portugal também deverão chegar à cidade nas próximas semanas.