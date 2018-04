Cuattrin comanda canoagem brasileira Ele nasceu na Argentina, mas vive aqui desde os 5 anos e foi o responsável por levar a canoagem brasileira a Atenas. Sebastián Cuattrin, de 30, entra na água na segunda-feira para disputar a preliminar dos 1.000 m de caiaque individual (K1). A estréia será às 2h30 (horário de Brasília). A vaga para os Jogos foi garantida em maio, no Pan-Americano de Canoagem, em Curitiba, para 500 e 1.000 metros. Ao vencer as provas, ganhou o direito de participar também do K2, nas mesmas distâncias. Seu parceiro no caiaque duplo será o xará Sebastian Szubski, de 23, polonês naturalizado brasileiro. A primeira prova do K2, de 500, será às 3h50 de terça-feira. Antes, porém, Cuattrin disputa a mesma distância no K1, às 2h30. Os dois treinam juntos há sete anos e trouxeram para o Brasil a medalha de prata no Pan de Santo Domingo/2003 nos 1.000 metros de K4. Mas o time conta mesmo com a experiência de Cuattrin, que já esteve em três Jogos. Na batalha pelo pódio no K1, nos 500 metros, Cuattrin terá de enfrentar o atual campeão mundial, o australiano Nathan Baggaley. Nos 1.000 metros, o grande desafio é o neozelandês Ben Fouhy, campeão na distância. No K2, atenção para a dupla Fouhy e Steven Ferguson. Os belgas Wouter Haene e Bob Maesen e os alemães Ronald Rauhe e Tim Wieskoetter também estão bem cotados.