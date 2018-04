Cuattrin está fora da final do K1 O canoísta Sebástian Cuattrin está fora da final do K1 de 1.000 mil metros dos Jogos Olímpicos de Atenas. O brasileiro terminou, nesta quarta-feira, a segunda eliminatória em sétimo lugar, com o tempo de 3min37s682. Apenas os três primeiros colocados se classificaram para a final.