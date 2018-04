Cuattrin está fora da final do K1 500 O canoísta brasileiro Sebástian Cuattrin ficou fora da final do K1 500 dos Jogos Olímpicos de Atenas, nesta quinta-feira, ao terminar em oitavo lugar a semifinal, com o tempo de 1min42s213. Os três primeiros colocados que vão disputar a final foram o norueguês Eirik Veraas Larsen (1min38s361), o húngaro Akos Vereckei (1min38s737) e o argentino Javier Correa (1min39s525). Cuattrin volta às aguas ainda nesta quinta para participar da disputa do K2 500, ao lado do compatriota Sebastian Szubski.