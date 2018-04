Cuattrin está na semifinal do K1 500 m O canoísta Sebástian Cuattrin garantiu vaga na semifinal do K1 500 metros dos Jogos Olímpicos de Atenas, nesta terça-feira, ao terminar a terceira eliminatória em quinto lugar, com o tempo de 1min40s999. O vencedor foi o canadense Adam Van Koeverden (1min37s591).