Cuattrin ganha 89º título brasileiro Sebastián Cuattrin atingiu uma marca incrível neste sábado: conquistou seu 89º título brasileiro na canoagem. Durante a disputa do Campeonato Brasileiro de Canoagem de Velocidade, realizado em Curitiba, o canoísta mineiro venceu a prova K-1, na distância de 1000 metros, numa das muitas categorias em que ele já foi campeão na modalidade. "É muito legal alcançar uma marca dessa. Sinal de que os anos de dedicação à canoagem não foram em vão e que o meu treinamento vem dando resultado", comemorou Sebastián Cuattrin, que já participou de três Jogos Olímpicos, disputando, inclusive, uma final (Atlanta/96) e uma semifinal (Sydney/2000). Na prova deste sábado, ele fez o tempo de 4m05s290, contra 4m06s770 do segundo colocado, Luís Fernando Almeida, e 4m06s920 do terceiro, André Caye. Na final do K-2, na distância de 1000 metros, a vitória ficou com Roger Caumo e Guto Campos. Eles terminaram a prova em 3m42s860, superando Luis Lemos e Raphael Santos (3m50s350) e Paulo Schwertner e Edson Silva (3m53s250).