Cuattrin garante vaga na canoagem em Atenas O brasileiro Sebastian Cuattrin garantiu a primeira vaga olímpica para Atenas na canoagem, ao vencer neste sábado, no Parque Náutico Iguaçu, em Curitiba, a prova dos mil metros da categoria K-1 com o tempo de 3m46s648, válida pelo Pan-Americano. No domingo, ele volta à raia para a disputa do K-1 500 metros, com nova chance de vitória. "Esse resultado dá mais tranqüilidade para a continuação do trabalho e para a prova de amanhã, quando espero vencer e garantir mais uma vaga para o Brasil", disse o atleta, que disputará sua quarta Olimpíada. Sobre a prova, Cuattrin destacou que o momento mais difícil ocorreu durante os primeiros 500 metros, quando disputou a liderança com o norte-americano Rami Zur (6º) e o argentino Juan Pablo Bergero (2º). "Eu sabia que o americano era muito bom nos 500 metros, mas depois da metade cairia um pouco, enquanto o argentino sempre esteve próximo, foi perigoso", disse Cuattrin, que é treinado pelo polonês Zdzislaw Szubski. Nas outras categorias o Brasil não obteve sucesso. Apesar do terceiro lugar nos mil metros da categoria K-4, o técnico Eduardo Fontes destacou a evolução do grupo formado por Carlos Campos, Roger Caumo, André Caye e Fábio Demarchi. "Reduzimos nosso tempo e estivemos próximos da vitória, infelizmente não conseguimos", disse. Nessa categoria a vaga para Atenas ficou com o Canadá. Nas outras provas os classificados foram C-1 Richard Dalton (Canadá) (que já tinha a vaga) e Ledy Pajón (Cuba); K4 1.000 mts feminino (Estados Unidos)e K-2 1.000 mts Rami Zur e Jeff Smoke (Estados Unidos).