Cuba conquista quinto ouro no boxe Mario Kindelán obteve a quinta medalha de ouro no boxe para Cuba nos nos Jogos Olímpicos de Atenas, neste domingo, ao derrotar o britânico Amir Kahn, de 17 anos, por 30 a 22, que ficou com a medalha de prata. Serik Jeleuov, do Casaquistão, e Murat Jratchev, da Rússia, ficaram com o bronze, pois no boxe não há disputa de terceiro lugar.